Страны – члены НАТО серьезно обеспокоены тесным взаимодействием между президентами РФ и Белоруссии Владимиром Путиным и Александром Лукашенко, которое наблюдается в последние месяцы. Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag 6 июня

«Мяч на стороне России»: Столтенберг предложил созвать заседание Совета РФ — НАТО © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк заявил он.

Столтенберг подчеркнул, что Альянс внимательно следит за тем, что происходит в Белоруссии, и в чрезвычайной ситуации готов встать на защиту союзников при любом виде угроз, если такие будут исходить из Минска или Москвы. Речь о странах НАТО Литве, Латвии и Польше, которые имеют общую границу с Белоруссией.

Генсек организации также отметил, что, в связи с тем, что Белоруссия становится «все более и более зависимой» от России, действующее соглашение о партнерстве с Минском недавно было значительно сокращено и будет дальше пересматриваться.

Ранее Столтенберг в преддверии предстоящего саммита организации в Брюсселе предложил провести заседание Совета Россия — НАТО (СРН).