«Союзники серьезно обеспокоены более тесным сотрудничеством между Москвой и Минском в последние месяцы. Ранее Россия массово нарушила территориальную целостность таких государств, как Украина, Грузия и Молдова», — заявил он.
Столтенберг подчеркнул, что Альянс внимательно следит за тем, что происходит в Белоруссии, и в чрезвычайной ситуации готов встать на защиту союзников при любом виде угроз, если такие будут исходить из Минска или Москвы. Речь о странах НАТО Литве, Латвии и Польше, которые имеют общую границу с Белоруссией.
Генсек организации также отметил, что, в связи с тем, что Белоруссия становится «все более и более зависимой» от России, действующее соглашение о партнерстве с Минском недавно было значительно сокращено и будет дальше пересматриваться.
Ранее Столтенберг в преддверии предстоящего саммита организации в Брюсселе предложил провести заседание Совета Россия — НАТО (СРН).