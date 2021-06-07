Правительство Украины предложило Верховной Раде ввести минимальное налоговое обязательство на земельный участок. Текст соответствующего законопроекта № 5600 появился на сайте парламента 6 июня

Новый налог на землю, «Нафтогаз» последней надежды». Главное в экономике Украины 4-10 июля © РИА Новости, Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк предложили исчислять минимальное налоговое обязательство по формуле: МНО = НДО × S × К × М / 12, где:

НДО — нормативная денежная оценка 1 га земельного участка с учетом коэффициента индексации;

S — площадь земельного участка;

М — количество календарных месяцев, в течение которых земучасток находится в собственности, аренде, пользовании на других условиях налогоплательщика;

К — коэффициент, составляет 0,05.

Отмечается, что для плательщиков единого налога IV группы при исчислении минимального налогового обязательства по земельным участкам, принадлежащим к сельскохозяйственным угодьям, применяется коэффициент К в половинном размере.

Минимальное налоговое обязательство определяется за период владения участком, который приходится на календарный год, предшествующий налоговому (отчетному) году.

При этом предполагается, что минимальное налоговое обязательство определяется для земучастков, которые используются дачными и садовыми кооперативами, для земель запаса, невостребованных паев, распорядителями которых являются органы местного самоуправления, земельных участков зон отчуждения и безусловного отселения.

В случае передачи в аренду или иное пользование земучастков минимальные обязательства определяются для арендаторов или пользователей.

Кроме того, предлагается отменить льготы по плате за земельные участки, предоставленные учреждениям науки, которые полностью содержатся за счет средств государственного или местного бюджетов (в случае нецелевого использования).

Предполагается также отмена моратория на индексацию нормативной денежной оценки для всех земель (кроме сельскохозяйственных), которая используется для целей налогообложения платой за землю.

Ранее украинские власти уже пыталась принять законодательные нормы о налогообложении земельных участков, предлагая ввести так называемый механизм поставленного налогового обязательства. Такая инициатива появилась год назад в виде законопроекта «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и других законов Украины по детенизации производства сельскохозяйственной продукции».

Принятие законопроекта застопорилось из-за скандалов в СМИ. Авторов документа уличили в лоббизме, обвинив их в попытке содействовать таким образом крупным земельным латифундиям. Увеличение налоговой нагрузки должно было «стимулировать» малые фермерские и индивидуальные хозяйства продавать землю или передавать в аренду.