Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в преддверии предстоящего саммита организации в Брюсселе предложил провести заседание Совета Россия — НАТО (СРН). Об этом он сообщил в интервью газете Welt am Sonntag 6 июня

НАТО поддерживает с РФ диалог по контролю над вооружениями – Столтенберг © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк отметил генсек, уточнив, что СРН не собирался уже 19 месяцев.

По его словам, Альянс предложил Москве провести новое заседание более года назад, однако положительного ответа не последовало. «Мяч теперь на стороне России», — подчеркнул Столтенберг.

Перечисляя темы возможных переговоров, он указал, в частности, «обмен мнениями о военных маневрах с целью предотвращения недопонимания и возможной эскалации» и «достаточную прозрачность» военной деятельности каждой из сторон с целью избежания непреднамеренных происшествий в воздухе и на море.

«Отношения НАТО и России сейчас достигли низшей точки, которой мы не знали со времен окончания холодной войны. Диалог — лучший способ снизить напряженность», — заявил Столтенберг.

В конце мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва готова к возобновлению диалога с НАТО и ожидает ответа на свои предложения. При этом он подчеркнул, что они находятся на рассмотрении в Североатлантическом альянсе уже более года. Принятие российских инициатив, по словам Лаврова, могло бы существенно помочь в деэскалации обстановки, которая продолжает накаляться, в том числе в силу постоянного перемещения военной инфраструктуры НАТО вплотную к границам России.

СРН был создан в 2002 году в результате договоренностей, достигнутых при посредничестве правительства Италии во главе с Сильвио Берлускони. Последний раз встреча в таком формате проходила в июле 2019 года.