На Украине почти отсутствуют СМИ, которые не обслуживали бы интересы власти или оппозиции. Об этом киевский журналист Владимир Скачко сказал в интервью изданию Украина.ру

Виталий Теплов: Местные разборки в Днепре служат мотором для объективной журналистики © Facebook, виталий теплов

По словам журналиста, в стране нет практически ни одного СМИ, которое не обслуживало бы администрацию президента или олигархов и политические силы, которые пытаются бороться с властью.

День журналиста Украины — профессиональный праздник корреспондентов и репортеров, который отмечается каждый год 6 июня. Именно в этот памятный день в Брюсселе Национальный союз журналистов Украины был принят в ряды Международной федерации журналистов — крупнейшей в мире организации профессиональных работников СМИ.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.