«На сегодняшний день независимой объективной журналистики в старом понимании этого слова — как неотъемлемого института демократии и демократического общества — в Украине уже нет. На мой взгляд, вся украинская журналистика — это уже пропаганда и контрпропаганда, в зависимости от противоборствующих кошельков. Не более того», — подчеркнул он.
По словам журналиста, в стране нет практически ни одного СМИ, которое не обслуживало бы администрацию президента или олигархов и политические силы, которые пытаются бороться с властью.
День журналиста Украины — профессиональный праздник корреспондентов и репортеров, который отмечается каждый год 6 июня. Именно в этот памятный день в Брюсселе Национальный союз журналистов Украины был принят в ряды Международной федерации журналистов — крупнейшей в мире организации профессиональных работников СМИ.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.