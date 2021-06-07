Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) не только объединяет пророссийский электорат, но и отнимает избирателей правящей политсилы, поэтому глава политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук стал целью нападок власти. Об этом независимый украинский журналист Руслан Коцаба сказал в интервью изданию Украина.ру

Кравчук: Медведчук стал «врагом Украины» © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«В этой ситуации Медведчук был идеальной жертвой. За ним стоит пророссийский электорат, он кум [президента РФ Владимира] Путина, а унизить кума Путина для бывшего клоуна означает выйти на новый уровень. Помимо всего прочего мы понимаем, что если Зеленский продолжит действовать в алгоритме Украины как анти-России, то уничтожение Медведчука и ОПЗЖ как раз укладывается в эту концепцию», — пояснил журналист.

Он также напомнил, что ОПЗЖ является второй фракцией в парламенте после «Слуги народа» и подбирает весь электорат, который теряет власть.

В феврале по решению Совета нацбезопасности и обороны Украины были наложены санкции на телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK, а также на их владельца — депутата от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака.

Позднее от вещания отключили телеканал «Первый независимый», который создали журналисты заблокированных ранее трех каналов.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.