Независимый украинский журналист Руслан Коцаба рассказал, какой телеканал украинские власти закроют следующим. Он поделился этим в интервью с изданием Украина.ру

Порошенко потребовал закрыть ещё один украинский телеканал © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Следующим, думаю, будет телеканал "Наш". Либо он будет работать на Офиса президента, который ему будет указывать, каких гостей можно приглашать, а каких нельзя, и с каждым разом это будет все сильнее и сильнее, либо его закроют так же, как и нас. Более того, репрессии будут распространяться на любые каналы, которые попытаются транслировать разные точки зрения, а не только пропаганду», — убежден он.

В феврале по решению Совета нацбезопасности и обороны Украины были наложены санкции на телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK, а также на их владельца — депутата от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака.

Позднее от вещания отключили телеканал «Первый Независимый», который создали журналисты заблокированных ранее трех каналов.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.