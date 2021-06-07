Украинские власти закрывают СМИ без суда и следствия по своему усмотрению. Об этом независимый украинский журналист Руслан Коцаба сказал в интервью изданию Украина.ру

Нацсовет Украины по телерадиовещанию оштрафовал NewsOne, НАШ и «112 Украина» © скриншот с видео "112 Украина"

«У "Первого независимого" было все (мы купили лицензию и получили все необходимые документы), но он пробыл в эфире только 50 минут. Не было даже решения СНБО (Совета нацбезопасности и обороны — ред.). Его тупо закрыли по беспределу. Как сказал секретарь СНБО [Алексей] Данилов, этот говорящий стакан с водкой, "может, это божья кара?". Вы можете представить себе цинизм этой власти? Они ничего не боятся», — заявил журналист.

В феврале на Украине отключили от вещания телеканал «Первый Независимый», который создали журналисты ранее заблокированных «112 Украина», NewsOne и ZIK. Как заявил телеканал, его отключили через час после начала эфира «под давлением власти и правоохранительных органов». По его данным, Служба безопасности страны потребовала от телекоммуникационных и кабельных провайдеров, а также спутниковых операторов не предоставлять каналу никаких услуг.

Ранее по решению СНБО были наложены санкции на «112 Украину», NewsOne и ZIK, а также на их владельца — депутата от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.