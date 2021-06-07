Он рассказал, что, когда жил на Украине, отмечал этот праздник, но это было очень давно. Так, самым запоминающимся для Вышинского стало 6 июня 1997 года, когда в Днепропетровске, где он работал, произошел оползень в ж/м Тополь, и под землю ушел высотный дом, часть детского сада и школы. По словам журналиста, в тот день его коллеги работали сплоченно, дружно и самоотверженно, а остальные дни журналиста уже были не такими яркими.
Вышинский считает, что тогда украинские журналисты прекрасно понимали цену профессии, а сегодня в стране закрывают три информационных телеканала.
«В этом году я ничего специально придумывать не буду. Шестое июня — это еще и день рождения Пушкина. Скорее всего, я могу оказаться где-нибудь возле памятника ему в Москве, чем на каком-нибудь мероприятии, связанном с Днем журналиста Украины», — подчеркнул исполнительный директор МИА «Россия сегодня».
День журналиста Украины — профессиональный праздник корреспондентов и репортеров, который отмечается каждый год 6 июня. Именно в этот памятный день в Брюсселе Национальный союз журналистов Украины был принят в ряды Международной федерации журналистов — крупнейшей в мире организации профессиональных работников СМИ.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.