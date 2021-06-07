Раньше на Украине понимали цену профессии журналиста, а сегодня в стране закрывают телеканалы. Об этом исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский сказал в интервью изданию Украина.ру

Владимир Скачко: Даже полуправда о сегодняшней Украине бьет по майданной власти и их кураторам © РИА Новости, Нина Зотина

Вышинский считает, что тогда украинские журналисты прекрасно понимали цену профессии, а сегодня в стране закрывают три информационных телеканала.

«В этом году я ничего специально придумывать не буду. Шестое июня — это еще и день рождения Пушкина. Скорее всего, я могу оказаться где-нибудь возле памятника ему в Москве, чем на каком-нибудь мероприятии, связанном с Днем журналиста Украины», — подчеркнул исполнительный директор МИА «Россия сегодня».

День журналиста Украины — профессиональный праздник корреспондентов и репортеров, который отмечается каждый год 6 июня. Именно в этот памятный день в Брюсселе Национальный союз журналистов Украины был принят в ряды Международной федерации журналистов — крупнейшей в мире организации профессиональных работников СМИ.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.