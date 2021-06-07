Если украинские власти продолжат репрессии в отношении работников СМИ, то журналистика никогда не станет на Украине уважаемой и серьезной профессией. Об этом исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский сказал в интервью изданию Украина.ру

Руслан Коцаба: Зеленский закроет все украинские СМИ, которые откажутся на него работать © Facebook, Руслан Коцаба

С другой стороны, по мнению Вышинского, это возвышает тех, кто продолжает работать в этих условиях, и, соответственно, уважение к людям, которым приходится действовать под таким давлением, будет расти.

Журналист подчеркнул, что не считает уважаемыми людьми всех своих украинских коллег, но те, кто подвергается давлению со стороны власти и после этого находит в себе силы и желание оставаться в профессии, вызывают у него уважение.

День журналиста Украины — профессиональный праздник корреспондентов и репортеров, который отмечается каждый год 6 июня. Именно в этот памятный день в Брюсселе Национальный союз журналистов Украины был принят в ряды Международной федерации журналистов — крупнейшей в мире организации профессиональных работников СМИ.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.