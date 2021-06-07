«В стране закрывают три информационных телеканала. Вот вам самая яркая иллюстрация состояния украинской журналистики. На моей памяти такого никогда на Украине не было. Было хуже, было лучше, но такого не было никогда. Вряд ли журналистика на Украине будет уважаемой и серьезной профессией, если власть так легко обходится со СМИ», — заявил он.
С другой стороны, по мнению Вышинского, это возвышает тех, кто продолжает работать в этих условиях, и, соответственно, уважение к людям, которым приходится действовать под таким давлением, будет расти.
Журналист подчеркнул, что не считает уважаемыми людьми всех своих украинских коллег, но те, кто подвергается давлению со стороны власти и после этого находит в себе силы и желание оставаться в профессии, вызывают у него уважение.
День журналиста Украины — профессиональный праздник корреспондентов и репортеров, который отмечается каждый год 6 июня. Именно в этот памятный день в Брюсселе Национальный союз журналистов Украины был принят в ряды Международной федерации журналистов — крупнейшей в мире организации профессиональных работников СМИ.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.