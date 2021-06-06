«Шестого июня 2021 года на Украине зафиксировано 937 новых случаев заболевания COVID-19. Среди них — 50 детей и 28 медработников. Также за минувшие сутки: госпитализированы 994 человека; летальных исходов — 42; выздоровели — 4516 человек», — говорится в сообщении.
Наибольшее число подтвержденных случаев COVID-19 за минувшие сутки зарегистрировано в Днепропетровской (131), Киевской (81), Николаевской (79) и Херсонской (61) областях, а также в городе Киеве (102).
За все время пандемии на Украине заболели 2 214 517 человек, выздоровели — 2 093 228, скончались — 51 182. С начала прививочной кампании привито 1 216 600 украинцев, из них полностью иммунизированы 146 664.