Число случаев заболевания коронавирусной инфекцией на Украине за минувшие сутки возросло на 937. Об этом Минздрав страны сообщил в своем Telegram-канале 6 июня

Минздрав рассказал, с какого числа на Украине заработают COVID-паспорта © РИА Новости, Павел Бедняков / Перейти в фотобанк сообщении.

Наибольшее число подтвержденных случаев COVID-19 за минувшие сутки зарегистрировано в Днепропетровской (131), Киевской (81), Николаевской (79) и Херсонской (61) областях, а также в городе Киеве (102).

За все время пандемии на Украине заболели 2 214 517 человек, выздоровели — 2 093 228, скончались — 51 182. С начала прививочной кампании привито 1 216 600 украинцев, из них полностью иммунизированы 146 664.