Европейский союз создаст «COVID-паспорт» для туристической отрасли
Европейский союз создаст «COVID-паспорт» для туристической отрасли
© РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк
«Есть план действий, чтобы 1 июля запустить эту систему. Не только Министерство здравоохранения внедряет такие электронные сертификаты. Потому что, например, без Министерства иностранных дел невозможно, ведь согласования ведутся и на международном уровне», — сказал он.

Эксперт уточнил, что для украинцев, не вакцинированных от COVID-19, границы также откроют, но они должны будут сдавать ПЦР-тест или соблюдать самоизоляцию.

Срок действия коронавирусного паспорта будет зависеть от количества доз препарата против COVID-19. По словам Лапия, государства ЕС будут самостоятельно принимать решение о количестве доз. Он добавил, что все вакцинированные на Украине уже занесены в электронную базу данных.

По возвращении украинцев на родину ПЦР-тестирование для них будет не обязательно, но данное правило еще не внедрили. 

На прошлой неделе систему COVID-паспортов уже запустили семь стран Европы.