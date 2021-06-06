«Есть план действий, чтобы 1 июля запустить эту систему. Не только Министерство здравоохранения внедряет такие электронные сертификаты. Потому что, например, без Министерства иностранных дел невозможно, ведь согласования ведутся и на международном уровне», — сказал он.
Эксперт уточнил, что для украинцев, не вакцинированных от COVID-19, границы также откроют, но они должны будут сдавать ПЦР-тест или соблюдать самоизоляцию.
Срок действия коронавирусного паспорта будет зависеть от количества доз препарата против COVID-19. По словам Лапия, государства ЕС будут самостоятельно принимать решение о количестве доз. Он добавил, что все вакцинированные на Украине уже занесены в электронную базу данных.
По возвращении украинцев на родину ПЦР-тестирование для них будет не обязательно, но данное правило еще не внедрили.
На прошлой неделе систему COVID-паспортов уже запустили семь стран Европы.