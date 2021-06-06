Сертификаты о вакцинации против коронавируса на Украине должны заработать с 1 июля. Об этом глава Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики при Минздраве Украины Федор Лапий сообщил в эфире телеканала «Дом» 6 июня

Европейский союз создаст «COVID-паспорт» для туристической отрасли © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк сказал он.

Эксперт уточнил, что для украинцев, не вакцинированных от COVID-19, границы также откроют, но они должны будут сдавать ПЦР-тест или соблюдать самоизоляцию.

Срок действия коронавирусного паспорта будет зависеть от количества доз препарата против COVID-19. По словам Лапия, государства ЕС будут самостоятельно принимать решение о количестве доз. Он добавил, что все вакцинированные на Украине уже занесены в электронную базу данных.

По возвращении украинцев на родину ПЦР-тестирование для них будет не обязательно, но данное правило еще не внедрили.

На прошлой неделе систему COVID-паспортов уже запустили семь стран Европы.