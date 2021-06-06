Глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что к ситуации с экстренной посадкой в Минске самолета Ryanair могли быть причастны спецслужбы РФ. Он сказал об этом в эфире телеканала «Дом» 6 июня

США отрицают «российский след» в инциденте с самолетом Ryanair в Минске © voicesevas.ru / voicesevas.ru / Перейти в фотобанк Александра] Лукашенко нет совершенно никакого влияния на Грецию, откуда взлетал самолет. Поэтому там могли работать только российские службы. И когда [задержанный в аэропорту Роман] Протасевич сказал, что за ним уже в самолете следили, я сразу подумал: там белорусских спецслужб быть не могло. Там могли быть спецслужбы только российские. Вот тут, я думаю, влияние России было», — заявил Кравчук.

Он также назвал неадекватным предложение Лукашенко пригласить следователей Луганской Народной Республики в Минск и считает это вмешательством в украинские дела.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что попытки обвинить Россию в причастности к экстренной посадке самолета Ryanair в Минске являются спекуляциями.

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью «организация массовых беспорядков».

Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель впоследствии заявил, что Протасевич участвовал на юго-востоке Украины в действиях батальона «Азов», против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело. Генеральная прокуратура ЛНР завела уголовное дело против Протасевича и обратилась к белорусским правоохранительным органам с просьбой предоставить возможность провести следственные действия. Согласно законодательству ЛНР, ему грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.