Участниками мероприятия также станут представители Офиса президента, Кабинета министров, Верховной Рады, Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, представители ООН, Еврокомиссии и международные эксперты. Они будут говорить о борьбе с глобальным изменением климата и усилении роли Украины в этом процессе.
«Кроме того, во время форума речь пойдет о современных подходах в сфере защиты окружающей среды: охране лесов, переработке отходов, защите и сохранении водных ресурсов и природно-заповедного фонда, развитии Чернобыльской зоны отчуждения и превращении ее в привлекательный туристический объект», — говорится в сообщении.
Отмечается, что также запланированы дискуссии о «зеленой» экономике, экоконтроле и предотвращении промышленного загрязнения. Отдельная сессия будет посвящена экоцифровизации.