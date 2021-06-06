Президент Украины Владимир Зеленский примет участие во Всеукраинском форуме «Украина 30. Экология», который пройдет с 7 по 9 июня в Киеве. Об этом в воскресенье, 6 июня, сообщила пресс-служба Офиса президента

Экология как новая дубина Запада. Почему США обеспокоились климатом © РИА Новости/Владимир Астапкович, пресс-служба президента Украины

«Кроме того, во время форума речь пойдет о современных подходах в сфере защиты окружающей среды: охране лесов, переработке отходов, защите и сохранении водных ресурсов и природно-заповедного фонда, развитии Чернобыльской зоны отчуждения и превращении ее в привлекательный туристический объект», — говорится в сообщении.

Отмечается, что также запланированы дискуссии о «зеленой» экономике, экоконтроле и предотвращении промышленного загрязнения. Отдельная сессия будет посвящена экоцифровизации.