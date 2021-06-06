По словам Кравчук, в настоящее время на Украине недостаточное законодательное поле, регулирующее деятельность олигархов. Поэтому, уверена она, необходимо принять закон о деолигархизации, предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским.
По ее словам, к нему будет предложено не менее 7 дополнительных законопроектов.
«Это антимонопольное законодательство, изменения в закон о политических партиях, очевидно, будет пакет законов большой. Есть решения, которые готовятся в процессе. Это нормально», — сказала Кравчук.
Законопроект «об олигархах», имеющий официальное название «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)», лидер Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду 2 июня.