Верховная Рада может рассмотреть еще как минимум 7 законопроектов, дополняющих проект закона об олигархах. Об этом заявила народный депутат от «Слуги народ», зампредседателя комитета парламента по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук, передает пресс-служба политсилы 6 июня в Telegram

По словам Кравчук, в настоящее время на Украине недостаточное законодательное поле, регулирующее деятельность олигархов. Поэтому, уверена она, необходимо принять закон о деолигархизации, предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским.

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«Это антимонопольное законодательство, изменения в закон о политических партиях, очевидно, будет пакет законов большой. Есть решения, которые готовятся в процессе. Это нормально», — сказала Кравчук.

Законопроект «об олигархах», имеющий официальное название «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)», лидер Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду 2 июня.