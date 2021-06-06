Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко показал форму, в которой сборная Украины будет выступать на Евро-2020. Соответствующие фото он опубликовал на своей странице в Facebook 6 июня

«Главным атрибутом формы станет оберег и символ, дорогой сердцу каждого украинца. Это самое ценное для всех нас очертание нашей страны. Единой и неделимой родины с Крымом, Донецком, Луганском, Киевом, Днепром, Львовом, Одессой и всеми городами и селами, где главной мелодией с детства является мелодия национального гимна», — написал в публикации Павелко.

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Очертания Украины с Крымом размещены по центру футболки и нарисованы более бледно.

Отмечается, что форма будет представлена в трех цветах: желтом, синем и белом.

Евро-2020 стартует 11 июня, для Украины турнир начнется 13 июня. Украинская сборная по результатам жеребьевки получила в соперники Нидерланды, Австрию, а также победителя плей-офф Лиги наций 2018-2019 годов, которым стала Северная Македония.