В Киеве Служба безопасности Украины (СБУ) задержала 59-летнего охранника одного из столичных торгово-развлекательных центров и его сообщника, которые продавали огнестрельное оружие и боеприпасы. Об этом накануне сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры

Сообщается, что оперативный покупатель приобрел у охранника ТРЦ две единицы огнестрельного оружия — пистолет «ПМ» и пистолет «Наган», более 70 боеприпасов к ним и взрывчатку. Общая сумма покупки составила 1800 долларов (131 тысяча рублей).

В центре Киева арсенал оружия спрятали в дренажной системе © СБУ

«В дальнейшем при проведении обысков по месту жительства задержанного, а также его 54-летнего сообщника, правоохранители изъяли еще более 100 боеприпасов к огнестрельному оружию и гранатомету», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

В настоящий момент решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрание меры пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит от трех до семи лет лишения свободы.