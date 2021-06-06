Сообщается, что оперативный покупатель приобрел у охранника ТРЦ две единицы огнестрельного оружия — пистолет «ПМ» и пистолет «Наган», более 70 боеприпасов к ним и взрывчатку. Общая сумма покупки составила 1800 долларов (131 тысяча рублей).
Во время очередной сделки мужчину задержали.
«В дальнейшем при проведении обысков по месту жительства задержанного, а также его 54-летнего сообщника, правоохранители изъяли еще более 100 боеприпасов к огнестрельному оружию и гранатомету», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.
В настоящий момент решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрание меры пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит от трех до семи лет лишения свободы.