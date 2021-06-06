Как признался артист, он планирует передать свои полномочия молодому специалисту. Свой уход из шоу-бизнеса он обосновал необходимостью вовремя уходить со сцены.
«У меня моторчик в одном месте не останавливается. Под лежачий камень коньяк не течет, надо двигаться. Но артист должен своевременно уйти со сцены под аплодисменты, а не чтобы его выносили ногами вперед. Всегда должен быть предел и чувство меры», — убежден Поплавский.
Артист и педагог работал ректором Киевского национального университета культуры и искусств с 1993 года по 2015-й. На сегодняшний день он занимает пост «президента вуза».
Поплавский также был депутатом парламента трех созывов (IV, VII и VIII). Наибольшую популярность он получил как «поющий ректор» и благодаря своим ярким и неоднозначным заявлениям, например, весной сообщил, что открывает в вузе кафедру TikTok.