Певец и ректор Киевского университета культуры Михаил Поплавский объявил о том, что завершает педагогическую деятельность и музыкальную карьеру. Он сообщил об этом в эфире телеканала «1+1» 6 июня

Поплавский записал новый трек и завел TikTok © Михаил Поплавский/Instagram

«У меня моторчик в одном месте не останавливается. Под лежачий камень коньяк не течет, надо двигаться. Но артист должен своевременно уйти со сцены под аплодисменты, а не чтобы его выносили ногами вперед. Всегда должен быть предел и чувство меры», — убежден Поплавский.

Артист и педагог работал ректором Киевского национального университета культуры и искусств с 1993 года по 2015-й. На сегодняшний день он занимает пост «президента вуза».

Поплавский также был депутатом парламента трех созывов (IV, VII и VIII). Наибольшую популярность он получил как «поющий ректор» и благодаря своим ярким и неоднозначным заявлениям, например, весной сообщил, что открывает в вузе кафедру TikTok.