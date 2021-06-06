По его словам, в НАТО внимательно следят за тем, что происходит в Белоруссии и готовы защищать союзников от «любого вида угроз, исходящих из Минска и Москвы».
Он отметил, что действующее соглашение о партнерстве НАТО с Белоруссией было значительно сокращено и в дальнейшем будет пересматриваться, так как республика якобы становится «все более и более зависимой» от России.
Кроме того, он заявил, что НАТО придерживается двустороннего подхода в отношениях с РФ.
«Особенно в трудные времена, мы должны постоянно говорить с нашим соседом, Россией, о контроле над вооружениями и другими военными и политическими проблемами. Если мы не будем разговаривать друг с другом, мы не сможем ни урегулировать наши споры, ни улучшить взаимопонимание», — сказал Столенберг.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен обсудить с американским лидером Джозефом Байденом некий план по защите территориальной целостности своей страны до того, как Украина теоретически вступит в НАТО.