Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предостерег президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко от дестабилизации на восточном фланге альянса. Об этом он заявил в интервью газете Welt 6 июня

По его словам, в НАТО внимательно следят за тем, что происходит в Белоруссии и готовы защищать союзников от «любого вида угроз, исходящих из Минска и Москвы».

Накипело. Украина высказала претензии НАТО и Байдену © пресс-служба президента Украины

Кроме того, он заявил, что НАТО придерживается двустороннего подхода в отношениях с РФ.

«Особенно в трудные времена, мы должны постоянно говорить с нашим соседом, Россией, о контроле над вооружениями и другими военными и политическими проблемами. Если мы не будем разговаривать друг с другом, мы не сможем ни урегулировать наши споры, ни улучшить взаимопонимание», — сказал Столенберг.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен обсудить с американским лидером Джозефом Байденом некий план по защите территориальной целостности своей страны до того, как Украина теоретически вступит в НАТО.