«Провел день вместе с журналистами накануне их профессионального праздника. На этот раз — шашлык, приготовленный собственноручно, отличная погода и, как всегда, дружеская атмосфера. Разговор без табу, острые вопросы и мои честные ответы. Приятно, что такие встречи стали уже хорошей традицией», — написал Зеленский.
На неформально встрече, кроме главы государства, также присутствовал глава Офиса президента Андрей Ермак.
При этом, как сообщает издание «Страна», их журналистов на встречу не пригласили.
День журналиста на Украине обычно отмечают 6 июня. Соответствующий праздник был утвержден в 1994 году указом президента Леонида Кравчука.