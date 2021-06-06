Президент Украины Владимир Зеленский по случаю Дня журналиста устроил пикник с шашлыками для представителей украинских СМИ. Об этом он сообщил в своем Instagram в воскресенье, 6 июня

«Провел день вместе с журналистами накануне их профессионального праздника. На этот раз — шашлык, приготовленный собственноручно, отличная погода и, как всегда, дружеская атмосфера. Разговор без табу, острые вопросы и мои честные ответы. Приятно, что такие встречи стали уже хорошей традицией», — написал Зеленский.

Андрей Ермак.

При этом, как сообщает издание «Страна», их журналистов на встречу не пригласили.

День журналиста на Украине обычно отмечают 6 июня. Соответствующий праздник был утвержден в 1994 году указом президента Леонида Кравчука.