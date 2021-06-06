У Международного выставочного центра в Киеве в субботу, 5 июля, образовались огромные очереди из желающих получить прививку от COVID-19. Как объяснили в КГГА, во всем виноваты безответственные граждане. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба администрации

«Уже вторые выходные подряд мы предлагаем киевлянам вакцинироваться в достаточно удобном формате. Зарегистрированные на вакцинацию в "Дия" могут прийти к МВЦ и прививаться. Ввиду большого количества таких желающих минувшие выходные, пока мы усовершенствовали этот процесс, разграничив потоки: отдельная очередь для приглашенных и отдельная для тех, кто также записан в "Дие", но приглашение пока не получил» — заявила директор Департамента здравоохранения Киева Валентина Гинзбур.

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«Для понимания — процесс вакцинации людей с декларацией длится около 7 минут. Если декларации нет, — около получаса. Вот и посчитайте, на сколько быстрее двигалась бы очередь, если у всех желающих привиться были декларации с врачом», — заявила Гинзбур.

В связи с этим директор департамента обратилась к киевлянам с просьбой приходить на вакцинацию только после того, как у них будет подписана декларация с врачом.

За последние сутки на Украине от коронавируса были привиты 40 101 человек. Одну дозу получили 39 229 человек, полностью иммунизированы 872 человека.

Всего с начала кампании вакцинировано 1 млн 216 602 человека, из них одну дозу получили 1 миллион 216 600 человек, две дозы — 146 664 человека, двое получили одну дозу вакцины за рубежом.