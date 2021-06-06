Ранее в интервью государственному телеканалу ОНТ Протасевич заявил, что Шрайбман помогал ему в чате, который был координационным штабом протестов. По словам политолога, Протасевич преувеличил его роль.
После этого интервью Шрайбман уехал из Белоруссии, так как опасался, что его могут арестовать.
«Никакой обиды на Протасевича нет и быть не может. Мы не знаем, какой подвал в ЛНР и какую судьбу для его девушки ему обрисовали в случае отказа от этого интервью. Заложников не судят», — написал он.
В мае в Минске задержали Романа Протасевича, сооснователя и бывшего главного редактора признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA. После этого страны ЕС и Украина сообщили, что собираются ввести санкции против Белоруссии.