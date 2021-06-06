Белорусский политолог Артем Шрайбман, которого в своем интервью упомянул бывший главред Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, сбежал на Украину. Об этом он 5 июня сообщил в своем Telegram-канале

Ранее в интервью государственному телеканалу ОНТ Протасевич заявил, что Шрайбман помогал ему в чате, который был координационным штабом протестов. По словам политолога, Протасевич преувеличил его роль.

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«Никакой обиды на Протасевича нет и быть не может. Мы не знаем, какой подвал в ЛНР и какую судьбу для его девушки ему обрисовали в случае отказа от этого интервью. Заложников не судят», — написал он.

В мае в Минске задержали Романа Протасевича, сооснователя и бывшего главного редактора признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA. После этого страны ЕС и Украина сообщили, что собираются ввести санкции против Белоруссии.