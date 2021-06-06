Глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков допустил возможность терактов и провокаций на участках магистрального газопровода «Уренгой – Помары – Ужгород» после завершения строительства «Северного потока-2». Об этом он заявил журналистам после учений в Харьковской области, передает «Страна» 5 июня

«Путин вчера заявил, что "Северный поток-2″ достроен, первая нитка, газ все-еще транспортируется в Европу по нашему газопроводу, и должен транспортироваться еще некоторое время, а потом наверняка Путин захочет газ пустить в обход Украины. Поэтому мы ожидаем, что будут провокации и попытки терактов на наших участках газопровода, а потом скажут: "Ну, видите, вот — поэтому пускаем через "Северный поток-2". Таких ситуаций и информации разведорганов у нас достаточно», — сказал Аваков.

Данилов заявил, что Украина продолжит делать все для остановки «Северного потока – 2» © пресс-служба президента Украины / пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о достройке и скорой готовности к запуску первой нитки газопровода «Северный поток — 2».

В целом строительство «Северного потока-2» планируется завершить до конца 2021 года. Судну «Академик Черский» осталось уложить около 75 км второй нитки газопровода.

Украина потребовала участия в переговорах между США и Германией, касающихся газопровода «Северный поток — 2». По мнению Киева, газопровод — это удар «в самое сердце Украины», как с точки зрения экономики, так и безопасности.