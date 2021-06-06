Белоруссия может отказаться от западных товаров в случае введения санкций. Об этом 5 июня заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко в интервью «Беларусь-1»

По его словам, Белоруссия «будет вынуждена уходить от западных товаров, от западных технологий» в случае введения санкций.

Премьер отметил, что, согласно предварительным расчетам, Китай может заменить до 90% всех европейских и американских технологий. В энергетике и машиностроении страна может использовать российские наработки.

Братский удар. Что потеряет Украина от конфликта с Белоруссией © РИА Новости, Юрий Сомов / Перейти в фотобанк

В ходе проверки документов был задержан находившийся на борту белорусский гражданин Роман Протасевич, сооснователь и бывший главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA.

После этого Британия и страны ЕС ввели запрет на полеты белорусской авиакомпании «Белавиа» в своем воздушном пространстве. Также было объявлено о подготовке санкций Европейского союза в отношении Белоруссии.

По словам Головченко, Белоруссия подготовила комплекс ответных мер на санкции Евросоюза.