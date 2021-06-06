По его словам, Белоруссия «будет вынуждена уходить от западных товаров, от западных технологий» в случае введения санкций.
Премьер отметил, что, согласно предварительным расчетам, Китай может заменить до 90% всех европейских и американских технологий. В энергетике и машиностроении страна может использовать российские наработки.
23 мая в Минске совершил экстренную посадку самолет компании Ryanair после предупреждения о заложенной на борту бомбе.
В ходе проверки документов был задержан находившийся на борту белорусский гражданин Роман Протасевич, сооснователь и бывший главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA.
После этого Британия и страны ЕС ввели запрет на полеты белорусской авиакомпании «Белавиа» в своем воздушном пространстве. Также было объявлено о подготовке санкций Европейского союза в отношении Белоруссии.
По словам Головченко, Белоруссия подготовила комплекс ответных мер на санкции Евросоюза.