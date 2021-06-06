«Я думаю, что у нас не было эффективного президента. Я верю в то, что Зеленский станет эффективным президентом, потому что он начал с того, что ломает систему. Все президенты, в том числе Леонид Кравчук, не ломали систему», — сказал он.
По его мнению, если бы сейчас на Украине состоялись президентские выборы, то победил бы Зеленский.
Кравчук также отметил, что считает нужным дать истории право сделаться вывод о том, кто был самым эффективным президентом Украины.
Ранее экс-президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Минск больше не может быть площадкой для переговоров. Он объяснил это прекращением авиасообщения с Белоруссией, а также «диктаторским поведением» президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Переговоры экс-президент предложил перенести в Швейцарию или Финляндию.