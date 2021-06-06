Первый президент Украины, глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук назвал нынешнего главу государства Владимира Зеленского человеком, способным стать «эффективным лидером». Об этом он 5 июня заявил в интервью Пятому каналу

«Я думаю, что у нас не было эффективного президента. Я верю в то, что Зеленский станет эффективным президентом, потому что он начал с того, что ломает систему. Все президенты, в том числе Леонид Кравчук, не ломали систему», — сказал он.

По пути Кравчука. Зачем Зеленскому опрос украинцев © CC0, Pixabay

Кравчук также отметил, что считает нужным дать истории право сделаться вывод о том, кто был самым эффективным президентом Украины.

Ранее экс-президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Минск больше не может быть площадкой для переговоров. Он объяснил это прекращением авиасообщения с Белоруссией, а также «диктаторским поведением» президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Переговоры экс-президент предложил перенести в Швейцарию или Финляндию.