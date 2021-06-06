По словам Кравчука, Медведчук превратился во «врага народа».
«Я думаю, деньги и характер [причина этого], характер — он слушает и слышит только себя, у него нет понимания, что кто-то может сделать лучше, чем он», — сказал политик.
При этом экс-президент отметил, что верит в политическое будущее Медведчука на Украине. Он добавил, что политик нужен президенту России Владимиру Путину, так как он «близок по характеру».
«Я убежден в том, что ему нужен Медведчук для того, чтобы в Украине был человек, который будет творить, глубоко не понимая последствия этого творения», — подчеркнул Кравчук.
11 мая, СБУ пришла с обыском в дома Медведчука и в офис его партии. Его и депутата Рады Тараса Козака подозревают в госизмене, нарушении правил ведения войны и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму.
По версии следствия, оба в 2015 году якобы вступили в предварительный сговор с властями России для добычи принадлежащих Украине полезных ископаемых на шельфе Черного моря. По данным СБУ, Козак находится в РФ.
Ранее суд отказал прокуратуре в мере пресечения для Медведчука в виде ареста и отправил лидера партии под круглосуточный домашний арест. Депутат не может отлучаться из дома и должен все время носить средство электронного контроля.