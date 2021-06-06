Украинских националистов можно охарактеризовать словосочетанием «обезумевший рой пчел», с которым их сравнил великий украинский режиссер Александр Довженко еще в 1945 году. Об этом рассказал лидер Компартии Украины Петр Симоненко в интервью изданию Украина.ру

Симоненко рассказал, как «слуга США» управляет Украиной © кадр из видео Украина.ру

Политик пояснил, что этот «рой пчел» сегодня носится по всей Украине в поисках различных причин для того чтобы обострить ситуацию в стране и проводить насильственную украинизацию.

«Они ничего за эти годы независимости не сделали для того чтобы Украина была по-настоящему признана в мировом сообществе, чтобы она не занимала позицию периферийного государства в Европе, как это происходит сегодня», — констатировал Симоненко.

Собеседник издания добавил, что различные скандалы на языковой почве являются одним из методов террористического управления в государстве, а не развития национального богатства, которое характерно для украинцев и представителей других национальностей страны.

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