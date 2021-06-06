Окружной административный суд города Киева запретил деятельность КПУ по причине декоммунизации и запрета на пропаганду соответствующих идей. Однако партия подала апелляцию на решение суда, которая до сих пор не рассмотрена, решение о запрете до сих пор не вступило в силу, и политсила продолжает легально действовать.
Политик пояснил, что этот «рой пчел» сегодня носится по всей Украине в поисках различных причин для того чтобы обострить ситуацию в стране и проводить насильственную украинизацию.
«Они ничего за эти годы независимости не сделали для того чтобы Украина была по-настоящему признана в мировом сообществе, чтобы она не занимала позицию периферийного государства в Европе, как это происходит сегодня», — констатировал Симоненко.
Собеседник издания добавил, что различные скандалы на языковой почве являются одним из методов террористического управления в государстве, а не развития национального богатства, которое характерно для украинцев и представителей других национальностей страны.
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