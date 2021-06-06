Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что США столкнулись с типичными проблемами империй — уверенные в своем могуществе, они создают себе проблемы, с которыми уже не справятся, как это произошло с СССР.
Вот эта политика — дави всеми возможными способами на слабого соперника, пока он не сдастся, — и есть политика Рейгана, которая, по мнению американцев, и оказалась единственно успешной в борьбе с коммунистической угрозой, пояснил эксперт.
«А раз эта «метода» сыграла однажды, так чего же выдумывать другие хитроумные планы?», — указал Кожевников.
По его словам, большинство американцев все же воспринимают Россию как потенциальную угрозу, поскольку им каждый день твердят, что русские вмешиваются в их выборы, убивают оппозиционеров, травят журналистов и сбивают мирные самолёты.
Другой-то точки зрения здесь и нет, есть либо молчание российских политиков (пресловутая тактика — караван идёт, собаки лают), либо неумелая, пассивная «от обороны» работа дипломатов и журналистов, в то время как либеральные российские СМИ постоянно просят освободить Россию от «диктаторского режима», добавил публицист.
Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.