Во всех американских учебниках прописано, что США одержали победу в холодной войне с Россией благодаря твёрдой и агрессивной политике Рональда Рейгана, его военному и экономическому давлению на Москву. Об этом рассказал обозреватель американской газеты на русском языке «Горизонт» Павел Кожевников в интервью изданию Украина.ру

Павел Кожевников. Кто он © Facebook, Pavel Kozhevnikov Владимир Путин заявил, что США столкнулись с типичными проблемами империй — уверенные в своем могуществе, они создают себе проблемы, с которыми уже не справятся, как это произошло с СССР.

Вот эта политика — дави всеми возможными способами на слабого соперника, пока он не сдастся, — и есть политика Рейгана, которая, по мнению американцев, и оказалась единственно успешной в борьбе с коммунистической угрозой, пояснил эксперт.

«А раз эта «метода» сыграла однажды, так чего же выдумывать другие хитроумные планы?», — указал Кожевников.

По его словам, большинство американцев все же воспринимают Россию как потенциальную угрозу, поскольку им каждый день твердят, что русские вмешиваются в их выборы, убивают оппозиционеров, травят журналистов и сбивают мирные самолёты.

Другой-то точки зрения здесь и нет, есть либо молчание российских политиков (пресловутая тактика — караван идёт, собаки лают), либо неумелая, пассивная «от обороны» работа дипломатов и журналистов, в то время как либеральные российские СМИ постоянно просят освободить Россию от «диктаторского режима», добавил публицист.

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