Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что США столкнулись с типичными проблемами империй — уверенные в своем могуществе, они создают себе проблемы, с которыми уже не справятся, как это произошло с СССР.
«Как изменятся отношения, если лидеры России и США всё же встретятся, нетрудно предсказать — ведь падать-то уже и некуда, кажется, достигли дна! А значит, есть два сценария: либо (при полном фиаско этой встречи) отношения будут ещё более ухудшаться, либо будут договорённости о восстановлении предсказуемых базовых отношений с Россией, к чему стремится администрация президента Байдена», — полагает эксперт.
Байден будет стараться демонстрировать жёсткость по отношению к Путину и России на публике или в заявлениях до и после встречи, один же на один с Путиным он будет придерживаться политики Рейгана, то есть разговора с позиции разумной силы, считает Кожевников.
Собеседник издания добавил, что большинство американцев все же воспринимают Россию как потенциальную угрозу, поскольку им каждый день твердят, что русские вмешиваются в их выборы, убивают оппозиционеров, травят журналистов и сбивают мирные самолёты.
Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.