После личной встречи глав государств отношения между Россией и США будут либо ещё более ухудшаться, либо будут договорённости о восстановлении предсказуемых базовых отношений. Об этом рассказал обозреватель американской газеты на русском языке «Горизонт» Павел Кожевников в интервью изданию Украина.ру

Павел Кожевников. Кто он © Facebook, Pavel Kozhevnikov Владимир Путин заявил, что США столкнулись с типичными проблемами империй — уверенные в своем могуществе, они создают себе проблемы, с которыми уже не справятся, как это произошло с СССР.

«Как изменятся отношения, если лидеры России и США всё же встретятся, нетрудно предсказать — ведь падать-то уже и некуда, кажется, достигли дна! А значит, есть два сценария: либо (при полном фиаско этой встречи) отношения будут ещё более ухудшаться, либо будут договорённости о восстановлении предсказуемых базовых отношений с Россией, к чему стремится администрация президента Байдена», — полагает эксперт.

Байден будет стараться демонстрировать жёсткость по отношению к Путину и России на публике или в заявлениях до и после встречи, один же на один с Путиным он будет придерживаться политики Рейгана, то есть разговора с позиции разумной силы, считает Кожевников.

Собеседник издания добавил, что большинство американцев все же воспринимают Россию как потенциальную угрозу, поскольку им каждый день твердят, что русские вмешиваются в их выборы, убивают оппозиционеров, травят журналистов и сбивают мирные самолёты.

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