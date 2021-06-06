Биполярная система приводила к некоторым правилам игры, которые были практически общими для всего мира. Любой конфликт тут же распределялся по этим двум сторонам: просоветской, и прозападной. Об этом рассказал директор Института Кавказа (Ереван) Александр Искандарян в интервью изданию Украина.ру

Александр Искандарян: кто он © Sputnik /Asatur Yesayants / Sputnik /Asatur Yesayants / Перейти в фотобанк

Понятно, что возникали конфликты, но они были ограниченными, потому что обе части биполярного мира (Варшавский договор и НАТО) обладали ядерным оружием, и это провоцировало бы дополнительный риск, констатировал эксперт.

«Любой конфликт тут же распределялся по этим двум сторонам. Если одна сторона конфликта была просоветской, то другая сразу же становилась прозападной, и наоборот. Это было везде, от Никарагуа до Вьетнама и от Чехословакии до Палестины. Была некая система, которая работала на стабилизацию», — указал Искандарян.

С другой стороны, существование такой системы было исключением из правил, она не могла существовать слишком долго (по крайней мере, в мировой истории такого не было), и сегодняшний переход к многополярному миру приводит к меньшей управляемости, резюмировал политолог.

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