Холодная война представляет собой глобальное геополитическое, военное, экономическое и идеологическое противостояние в период с 1946 года до конца 1980-х между двумя блоками государств, центром одного из которых был СССР, а другого — США.
Понятно, что возникали конфликты, но они были ограниченными, потому что обе части биполярного мира (Варшавский договор и НАТО) обладали ядерным оружием, и это провоцировало бы дополнительный риск, констатировал эксперт.
«Любой конфликт тут же распределялся по этим двум сторонам. Если одна сторона конфликта была просоветской, то другая сразу же становилась прозападной, и наоборот. Это было везде, от Никарагуа до Вьетнама и от Чехословакии до Палестины. Была некая система, которая работала на стабилизацию», — указал Искандарян.
С другой стороны, существование такой системы было исключением из правил, она не могла существовать слишком долго (по крайней мере, в мировой истории такого не было), и сегодняшний переход к многополярному миру приводит к меньшей управляемости, резюмировал политолог.
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