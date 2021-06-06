Сейчас, после краха биполярной системы, идет рост значимости региональных держав среднего уровня. Хорошо это или плохо — сказать трудно. Об этом рассказал директор Института Кавказа (Ереван) Александр Искандарян в интервью изданию Украина.ру

Александр Искандарян: Сегодня выстраиваются новые правила или отсутствие правил для всего мира © Sputnik /Asatur Yesayants Николай Злобин выразил мнение, что на передний план в геополитике будут выходить малые и средние страны, которым уже удалось парализовать взаимодействие крупных держав друг с другом.

«В чем-то хорошо, в чем-то плохо, в чем-то трагично, в чем-то успешно для самих этих стран. Но морализаторство в политической науке — не то, что должно иметь место во время анализа», — констатировал эксперт.

По его мнению, сегодняшний переход к многополярному миру приводит к меньшей управляемости, но приведет ли это к созданию каких-то более сложных и контекстно обусловленных правил игры, мы не знаем.

Сейчас время менее опасно в том смысле, что завтра начнется ядерная война, но более опасно в том смысле, что конфликты возникают в разных частях мира и привлекают внимание только тех стран, которые в этом по-настоящему заинтересованы, констатировал Искандарян.

Сейчас выстраиваются новые правила или отсутствие правил для всего мира, а может, разные правила будут работать для разных частей мира, резюмировал собеседник издания.

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