США сейчас пытаются не допустить стратегического альянса России и Китая таким образом, чтобы вдобавок ко всему не признать Россию серьезным игроком, с интересами которого нужно считаться.
Что касается России, то тут есть довольно сложное сочетание присущих демократам морализаторских тенденций во внутренней политике, которые влияют на внешнюю политику тоже, и попыток сбалансировать некий модус взаимоотношений с Россией, пояснил эксперт.
«Я думаю, что ни та ни другая тенденция не победит, но некоторая попытка смягчения всего, что происходило во время президентства Трампа, будет предприниматься. Другое дело, что это смягчение некоторых стилистических особенностей, а реальная конфигурация, при которой Китай для США является гораздо более серьезной проблемой, чем что-либо еще, останется», — полагает Искандарян.
Политолог добавил, что сейчас есть динамика отношений России с Турцией и США с Ираном, и это уже может привести и приводит к некоторым изменениям на Южном Кавказе, но напрямую связывать их с конкретной встречей между Владимиром Путиным и Джо Байденом нельзя.
Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.