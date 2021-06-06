Основной проблемой для США является Китай, причем воспринимается он таким образом при разных администрациях. Разница может быть в стилистике, но в этом американские элиты едины. Об этом рассказал директор Института Кавказа (Ереван) Александр Искандарян в интервью изданию Украина.ру

Александр Искандарян: кто он © Sputnik /Asatur Yesayants / Sputnik /Asatur Yesayants / Перейти в фотобанк

Что касается России, то тут есть довольно сложное сочетание присущих демократам морализаторских тенденций во внутренней политике, которые влияют на внешнюю политику тоже, и попыток сбалансировать некий модус взаимоотношений с Россией, пояснил эксперт.

«Я думаю, что ни та ни другая тенденция не победит, но некоторая попытка смягчения всего, что происходило во время президентства Трампа, будет предприниматься. Другое дело, что это смягчение некоторых стилистических особенностей, а реальная конфигурация, при которой Китай для США является гораздо более серьезной проблемой, чем что-либо еще, останется», — полагает Искандарян.

Политолог добавил, что сейчас есть динамика отношений России с Турцией и США с Ираном, и это уже может привести и приводит к некоторым изменениям на Южном Кавказе, но напрямую связывать их с конкретной встречей между Владимиром Путиным и Джо Байденом нельзя.

Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.