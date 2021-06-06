Для создания своей экономической зоны Россия может использовать постсоветское пространство и Китай. Об этом рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец в интервью изданию Украина.ру

Алексей Зубец: Сегодня мировая политика пришла в состояние осени 1944 года © Youtube / Алексей Зубец

«Перед нами действительно ставилась задача создать свою экономическую зону, но думаю, что в нынешних условиях рассчитывать на полноценную интеграцию с Европой мы не можем, а на постсоветском пространстве мы 300 млн не наберем. В этой связи интеграция в пространство, которое формирует вокруг себя Китай, более реалистично и эффективно. Тогда у нас действительно больше 300 млн человек рынка, чтобы продвигать свои товары», — указал Зубец.

Если Россия будет вести себя разумно, то она не попадет в зависимость от Китая, а если же она сложит все яйца в одну корзину, то пострадает, заключил собеседник издания.

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