Эксперт считает, что Россия может интегрироваться в экономическое пространство, и с Россией и всеми остальными этот экономический кластер будет составлять около 1,5 млрд человек.
«Перед нами действительно ставилась задача создать свою экономическую зону, но думаю, что в нынешних условиях рассчитывать на полноценную интеграцию с Европой мы не можем, а на постсоветском пространстве мы 300 млн не наберем. В этой связи интеграция в пространство, которое формирует вокруг себя Китай, более реалистично и эффективно. Тогда у нас действительно больше 300 млн человек рынка, чтобы продвигать свои товары», — указал Зубец.
Если Россия будет вести себя разумно, то она не попадет в зависимость от Китая, а если же она сложит все яйца в одну корзину, то пострадает, заключил собеседник издания.
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