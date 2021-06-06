Того миропорядка, который основывался на Нюрнбергском военном трибунале и на основании чего потом создавалась ООН, уже нет. Об этом рассказал политический обозреватель Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру

Армен Гаспарян: США рассчитывают на встречу в стиле Рейган — Горбачев, но этого не будет © РИА Новости, Владимир Трефилов Николай Злобин сказал, что сегодня старый миропорядок, установленный по итогам Второй мировой войны, уже разрушен, а новый так и не установился. По его словам, два полюса старого миропорядка — Россия и США — это прекрасно осознают.

«Последовательно, методично это здание разбирали — там остался только фундамент, и тот уже, по-моему, затоплен водой и лопнувшей канализацией. Потому что, будь иначе, многих вещей, которые мы наблюдаем в медиапространстве, просто не было бы», — констатировал эксперт.

Гаспарян в связи с этим отметил, что вряд ли встреча президентов России и США Владимира Путина с Джо Байденом сразу будет каким-то гигантским прорывным решением, потому что слишком много сегодня нерешенных вопросов между Вашингтоном и Москвой.

Хорошо было бы, если встреча послужила бы началом серьезного, вдумчивого переговорного процесса, но, судя по заявлениям и действиям Белого дома и Госдепартамента, вряд ли они готовы перезагружать свои взаимоотношения с Россией.

Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.