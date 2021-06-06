Ранее американо-российский политолог Николай Злобин сказал, что сегодня старый миропорядок, установленный по итогам Второй мировой войны, уже разрушен, а новый так и не установился. По его словам, два полюса старого миропорядка — Россия и США — это прекрасно осознают.
«Последовательно, методично это здание разбирали — там остался только фундамент, и тот уже, по-моему, затоплен водой и лопнувшей канализацией. Потому что, будь иначе, многих вещей, которые мы наблюдаем в медиапространстве, просто не было бы», — констатировал эксперт.
Гаспарян в связи с этим отметил, что вряд ли встреча президентов России и США Владимира Путина с Джо Байденом сразу будет каким-то гигантским прорывным решением, потому что слишком много сегодня нерешенных вопросов между Вашингтоном и Москвой.
Хорошо было бы, если встреча послужила бы началом серьезного, вдумчивого переговорного процесса, но, судя по заявлениям и действиям Белого дома и Госдепартамента, вряд ли они готовы перезагружать свои взаимоотношения с Россией.
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