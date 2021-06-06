Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что финансирование украинской армии станет невозможным после ввода в строй газопровода «Северный поток 2». Позднее президент России Владимир Путин заявил, что власти Украины должны направлять денежные средства на развитие экономики и улучшение жизни людей, а не на содержание армии
Зеленскому необходимо каким-то образом оправдать, что он ничего не добился на пути интеграции в Европу и НАТО, ему сейчас нужно найти крайнего, и виновниками будут как раз Европа и Америка, пояснил эксперт.
«Это "запланированная обида", это эмоции. Она ставит своей целью спасти остатки рейтинга Зеленского в том плане, что главными виновниками всех бед будет не только Россия, а ЕС и НАТО», — указал Зубец.
Это попытка сымитировать «синдром заложника», при котором «брошенные» украинские граждане будут сплачиваться вокруг Зеленского, поэтому это интересный и хорошо рассчитанный пиар-ход, заключил собеседник издания.
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