Даже если предположить, что в будущем в мировой политике важную роль будут играть малые и средние страны, Украины точно не будет в их числе. Об этом рассказал политический обозреватель Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру

Армен Гаспарян: США рассчитывают на встречу в стиле Рейган — Горбачев, но этого не будет © РИА Новости, Владимир Трефилов Николай Злобин выразил мнение, что сегодня на арену выходят малые и средние страны, которые уже парализовали взаимодействие крупных держав, и которые хотят играть гораздо большую роль в мировой политике.

Эксперт отметил, что для этого Украине еще предстоит «пободаться» с Польшей, которая 30 лет выстраивала себя как проводника политики США в Восточной Европе, а также с другими странами «Вышеградской четверки» (Чехия, Венгрия и Словакия).

По его мнению, есть большие сомнения в том, что эти малые страны будут фигурировать в этом процессе по той лишь причине, что для этого должны какие-то тектонические сдвиги произойти.

«И давайте иметь в виду, что у любой системы есть запас инерции. Посмотрите на Украину — она уже семь лет прожигает наследие Януковича, и тотального, всеобъемлющего краха нет. И уж тем более подобного рода запас прочности есть в США. Есть Китай, есть Россия, в конце концов есть Великобритания и Германия. Поэтому я не думаю, что произойдут уже такие глобальные перемены», — констатировал Гаспарян.

В ноябре 2019 года никто не могу подумать, что через полгода весь мир будет на самоизоляции, поэтому с точки зрения геополитических раскладов возможны любые варианты, заключил собеседник издания.

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