Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что США столкнулись с типичными проблемами империй — уверенные в своем могуществе, они создают себе проблемы, с которыми уже не справятся, как это произошло с СССР.
Эксперт отметил, что большая часть американцев поддерживает жёсткую политику США в отношении России, Китая, Северной Кореи, Ирана и других стран, которых принято называть bad guys, плохими парнями.
Другая категория граждан, по его словам, занята своими каждодневными проблемами — им не до большой политики, у них прочно зацементировался образ России времён холодной войны, а небольшая часть интеллектуалов, кажется, начинает понимать всю ошибочность «толкания России в объятия Китая» и опасность ядерной конфронтации с ней.
«Как ни странно, среди них много военных. Совсем недавно у нас в городе выступал армейский генерал Майк Милли, председатель объединённых штабов, который в речи перед выпускниками Военно-Воздушной академии призвал держать порох сухим, но избегать большой войны, сохраняя мир. Такой речи не звучало здесь давно», — констатировал Кожевников.
Президент Байден будет стараться демонстрировать жёсткость по отношению к Путину и России на публике или в заявлениях до и после встречи, один же на один с Путиным он будет придерживаться политики Рейгана, то есть разговора с позиции разумной силы, заключил собеседник издания.
Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.