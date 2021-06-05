«Простого американца» нынче трудно определить. Америка была всегда «разнолика», а сейчас, после бурных политических событий BLM и штурма Капитолия, она ещё больше разделилась и по расовому признаку, и по политическому. Об этом рассказал обозреватель американской газеты на русском языке «Горизонт» Павел Кожевников в интервью изданию Украина.ру

Павел Кожевников. Кто он © Facebook, Pavel Kozhevnikov Владимир Путин заявил, что США столкнулись с типичными проблемами империй — уверенные в своем могуществе, они создают себе проблемы, с которыми уже не справятся, как это произошло с СССР.

Эксперт отметил, что большая часть американцев поддерживает жёсткую политику США в отношении России, Китая, Северной Кореи, Ирана и других стран, которых принято называть bad guys, плохими парнями.

Другая категория граждан, по его словам, занята своими каждодневными проблемами — им не до большой политики, у них прочно зацементировался образ России времён холодной войны, а небольшая часть интеллектуалов, кажется, начинает понимать всю ошибочность «толкания России в объятия Китая» и опасность ядерной конфронтации с ней.

«Как ни странно, среди них много военных. Совсем недавно у нас в городе выступал армейский генерал Майк Милли, председатель объединённых штабов, который в речи перед выпускниками Военно-Воздушной академии призвал держать порох сухим, но избегать большой войны, сохраняя мир. Такой речи не звучало здесь давно», — констатировал Кожевников.

Президент Байден будет стараться демонстрировать жёсткость по отношению к Путину и России на публике или в заявлениях до и после встречи, один же на один с Путиным он будет придерживаться политики Рейгана, то есть разговора с позиции разумной силы, заключил собеседник издания.

Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.