Эксперт отметил, что глупо вырваться из одной империи, чтобы на том же месте и с теми же людьми начать создавать новую, а украинская империя не может быть ничем иным, кроме как переименованной Российской.
«Не случайно украинцы до сих пор претендуют на русские земли, вплоть до Владивостока», — указал Ищенко.
По его мнению, в европейскую империю Украину тоже не взяли, поскольку слишком токсичным был этот «актив» в пятьдесят миллионов желающих европейского уровня жизни при советском подходе к работе.
В результате, добавил политолог, Украина, будучи отрезанной от большого российского тела, гниет, как сгнил бы любой отчленённый от своего организма орган.