Украина не может поставить перед собой задачу имперского развития, хоть некоторые (самые умные) националисты пытались это сделать. Такое мнение выразил обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в своей колонке для издания Украина.ру

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

«Не случайно украинцы до сих пор претендуют на русские земли, вплоть до Владивостока», — указал Ищенко.

По его мнению, в европейскую империю Украину тоже не взяли, поскольку слишком токсичным был этот «актив» в пятьдесят миллионов желающих европейского уровня жизни при советском подходе к работе.

В результате, добавил политолог, Украина, будучи отрезанной от большого российского тела, гниет, как сгнил бы любой отчленённый от своего организма орган.