В России любят порассуждать о том, что государству обязательно нужна идеология, без которой нельзя выжить, но украинский пример говорит об обратном, констатировал эксперт.
«Страна, в которой господствует идеология украинского национализма (идеология же), катится в пропасть с той же скоростью, с которой Россия рвётся к звёздам. Между тем Россия живёт без обязательной идеологии, но её население в целом сохранило имперский дух, позволивший предкам создать самое крупное государство на планете. Идея евразийской империи цементирует российское государство, даёт цель его развитию», — написал Ищенко.
Политолог добавил, что украинская империя не может быть ничем иным, кроме как переименованной Российской, и именно поэтому украинцы до сих пор претендуют на русские земли, вплоть до Владивостока.