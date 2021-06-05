Украина, сепарировавшись от России, потеряла сам смысл, идею своего существования. Она не может поставить перед собой задачу имперского развития, в отличие от России. Такое мнение выразил обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в своей колонке для издания Украина.ру

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

«Страна, в которой господствует идеология украинского национализма (идеология же), катится в пропасть с той же скоростью, с которой Россия рвётся к звёздам. Между тем Россия живёт без обязательной идеологии, но её население в целом сохранило имперский дух, позволивший предкам создать самое крупное государство на планете. Идея евразийской империи цементирует российское государство, даёт цель его развитию», — написал Ищенко.

Политолог добавил, что украинская империя не может быть ничем иным, кроме как переименованной Российской, и именно поэтому украинцы до сих пор претендуют на русские земли, вплоть до Владивостока.