Президент США Джо Байден не может считать Россию полностью равноправной, поскольку экономические возможности Вашингтона и Москвы несопоставимы на сегодняшний день. Об этом рассказал директор Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко в интервью изданию Украина.ру

Константин Бондаренко: кто он © Facebook, Dmitry Raimov Владимир Путин заявил, что США столкнулись с типичными проблемами империй — уверенные в своем могуществе, они создают себе проблемы, с которыми уже не справятся, как это произошло с СССР.

В то же время Байден понимает, что Россия и Соединенные Штаты в любом случае должны договариваться по целому ряду вопросов, и игнорировать Россию он не может, пояснил эксперт.

«Что касается военного потенциала, то он чудесно понимает, что Россия является игроком, который действительно может диктовать свои условия целому ряду государств и с которым им нужно считаться», — констатировал Бондаренко.

Политолог также отметил, что Россия в данной ситуации является союзником Китая, а Китай является главной угрозой Соединенных Штатов — именно так США рассматривают Китай.

Для Байдена уже большим успехом стало бы то, если бы ему удалось в этом противостоянии Пекина и Вашингтона вывести Москву за скобки, поэтому в данной ситуации он понимает, что для него необходимо провести виртуозно игру, которая слегка снизила бы градус напряжения в отношениях с Россией, но не выдергивала бы Россию полностью из игры, заключил собеседник издания.

Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.