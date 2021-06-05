Президент России Владимир Путин, памятуя опыт Михаила Горбачева, прекрасно чудесно понимает, что полного сближения с США быть не может. Об этом рассказал директор Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко в интервью изданию Украина.ру

Константин Бондаренко: кто он © Facebook, Dmitry Raimov

В то же время, считает эксперт, для российского руководства и вообще для российской государственной машины просто необходимо существование внешнего врага, поскольку он позволяет мобилизовать общество.

«Поэтому вряд ли Путин будет идти на полную деэскалацию, точно так же как и Байден, поскольку для него тоже выгодно существование заказов в военно-промышленном комплексе и новые противостояния, плюс ко всему он не хочет оставлять Европу полностью на съедение России», — полагает Бондаренко.

В этом отношении каждая сторона будет балансировать и идти на полумеры, поскольку чудесно понимает, что в сложившемся мире вот это противостояние, которое существует, во многом будет задавать тон и для существования самой государственности как в Соединенных Штатах, так и в Российской Федерации, заключил политолог.

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