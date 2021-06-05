Причинах всех бед Украины заключается в том, что она была очень важной частью России, и на этом основании решила, что она способна одна не просто выжить, но жить лучше, чем вместе. Такое мнение выразил обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в своей колонке для издания Украина.ру

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк Алексея Маресьева, который, несмотря на ампутацию ног, стал Героем Советского Союза и прожил после войны долгую насыщенную жизнь.

«Его помнят до сих пор и будут помнить ещё долго. А вот где похоронены его ноги, никто не знает. Потому что часть, даже очень важная, не может жить и развиваться без целого. А целое, даже без очень важной части, может функционировать, зачастую не менее эффективно, чем с ней», — написал Ищенко.

По его мнению, европейские республики СССР (не только славянские, но даже прибалты) самостоятельно выжить не в состоянии, и возможно, их элиты инстинктивно чувствовали это и именно поэтому так стремились в Евросоюз, чтобы вновь стать частью чего-то целого.

Что касается России, то она утратила окраины, пережила трудные времена, тяжело болела после ампутации, но выжила, выздоровела и вернулась в глобальную политику в своём прежнем евразийском имперском величии, добавил политолог.