Эксперт в этой связи привел в пример жизнь выдающегося советского лётчика Алексея Маресьева, который, несмотря на ампутацию ног, стал Героем Советского Союза и прожил после войны долгую насыщенную жизнь.
«Его помнят до сих пор и будут помнить ещё долго. А вот где похоронены его ноги, никто не знает. Потому что часть, даже очень важная, не может жить и развиваться без целого. А целое, даже без очень важной части, может функционировать, зачастую не менее эффективно, чем с ней», — написал Ищенко.
По его мнению, европейские республики СССР (не только славянские, но даже прибалты) самостоятельно выжить не в состоянии, и возможно, их элиты инстинктивно чувствовали это и именно поэтому так стремились в Евросоюз, чтобы вновь стать частью чего-то целого.
Что касается России, то она утратила окраины, пережила трудные времена, тяжело болела после ампутации, но выжила, выздоровела и вернулась в глобальную политику в своём прежнем евразийском имперском величии, добавил политолог.