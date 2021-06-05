Существует определенное число государств, которые уже обладают собственной субъектностью, и уход США из Украины не будет означать автоматический приход туда России. Об этом рассказал директор Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко в интервью изданию Украина.ру

Константин Бондаренко: кто он © Facebook, Dmitry Raimov Николай Злобин выразил мнение, что на передний план в геополитике будут выходить малые и средние страны, которым уже удалось парализовать взаимодействие крупных держав друг с другом.

Эксперт отметил, что сейчас очень сильны позиции Великобритании в Украине, а Киев активно заигрывает с Турцией.

«И я думаю, что именно эти государства сейчас имеют большие шансы заполнить собой тот вакуум, который может образоваться после ухода Соединенных Штатов из Украины», — констатировал Бондаренко.

По его мнению, у самой Украины нет ресурсов, чтобы закрыть этот вакуум, потому что после 2014 года у нас образовался именно кризис субъектности.

Ранее субъектность Украины достигалась посредством балансирования между различными геополитическими игроками — между Россией, Евросоюзом, Соединенными Штатами, но как только баланс закончился и появился дисбаланс в сторону США, Украина просто оказалась в положении большого Пуэрто-Рико, заключил собеседник издания.

Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.