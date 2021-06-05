Вряд ли резкое изменение внешней политики Армении вообще возможно в нынешней ситуации. Об этом рассказал директор Института Кавказа (Ереван) Александр Искандарян в интервью изданию Украина.ру

Александр Искандарян: кто он © Sputnik /Asatur Yesayants / Sputnik /Asatur Yesayants / Перейти в фотобанк Никола Пашиняна, которого обвиняли в проигранной войне за Карабах, занимает неплохие позиции.

«Я не думаю, что резкое изменение внешней политики Армении вообще возможно в нынешней ситуации. Вектор политики будет оставаться примерно такой же, но качество этой внешней политики, каким образом это будет оформляться, и кто это будет осуществлять — зависит от результатов выборов», — констатировал Искандарян.

В середине апреля Пашинян в ходе правительственного часа в парламенте страны заявил, что подаст в отставку в последней декаде апреля для запуска процедуры внеочередных парламентских выборов в Армении, намеченных на 21 июня.

Политическим партиям для прохождения в Национальное собрание необходимо преодолеть 5%-й барьер. Для блоков установлена планка 7%.

На 18 июня планируются дебаты между лидерами политических сил, заявленных на досрочные выборы.

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