Украина имела возможность стать страной среднего уровня, но она этой возможностью не смогла воспользоваться. Сейчас Украина выступает как некий элемент соперничества между Западом и Россией, но в самостоятельного игрока она вряд ли превратится. Об этом рассказал директор Института Кавказа (Ереван) Александр Искандарян в интервью изданию Украина.ру

Александр Искандарян: кто он © Sputnik /Asatur Yesayants / Sputnik /Asatur Yesayants / Перейти в фотобанк Николай Злобин выразил мнение, что на передний план в геополитике будут выходить малые и средние страны, которым уже удалось парализовать взаимодействие крупных держав друг с другом.

Эксперт отметил, что то же самое относится к Грузии и к прибалтийским странам.

«Балтийские страны тоже отрабатывают в Европе ту особенность, что они находятся на переднем фланге границы с РФ. Но говорить о том, что они являются значимым элементом конструкций, которые выстраивают страны вокруг себя, я бы не стал», — указал Искандарян.

Политолог добавил, что сейчас монополярная система умерла или умирает, многополярная не создалась, поэтому значимость держав среднего уровня действительно растет.

Например, в случае Южного Кавказа Турция демонстрирует увеличение своего влияния, в случае Восточной Европы — это Польша, заключил собеседник издания.

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