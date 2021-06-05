Ранее американо-российский политолог Николай Злобин выразил мнение, что на передний план в геополитике будут выходить малые и средние страны, которым уже удалось парализовать взаимодействие крупных держав друг с другом.
Эксперт отметил, что то же самое относится к Грузии и к прибалтийским странам.
«Балтийские страны тоже отрабатывают в Европе ту особенность, что они находятся на переднем фланге границы с РФ. Но говорить о том, что они являются значимым элементом конструкций, которые выстраивают страны вокруг себя, я бы не стал», — указал Искандарян.
Политолог добавил, что сейчас монополярная система умерла или умирает, многополярная не создалась, поэтому значимость держав среднего уровня действительно растет.
Например, в случае Южного Кавказа Турция демонстрирует увеличение своего влияния, в случае Восточной Европы — это Польша, заключил собеседник издания.
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