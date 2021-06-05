Меркель ранее заявила, что покинет политику после выборов в бундестаг ФРГ в сентябре.
«Обязательно. Я не знаю, кто будет вместо нее. У нас действительно с Ангелой сложились деловые отношения, и я ее очень высоко ценю», — сказал глава государства, отвечая на вопрос, будет ли он скучать по Меркель, когда она покинет пост.
Путин также назвал Меркель опытным политиком, прямым и надежным человеком, последовательным и умеющим отстаивать свою позицию.
Хотелось бы, чтобы эта же стабильность и надежность присутствовали в деятельности будущего правительства ФРГ в отношениях с Россией, резюмировал президент.
Ранее немецкий политолог Александр Рар отмечал, что если канцлером Германии станет кандидат от ХДС/ХСС Армин Лашет, он будет выстраивать прагматичную политику и попытается договориться с Россией как минимум по экономическим вопросам.
Если же страну возглавит кандидат от партии «зеленых» Анналена Бербок, то она будет зацикливаться на идеологии «прав человека», и может разрушить российско-германские отношения, считает эксперт.