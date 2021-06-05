Президент России Владимир Путин рассказал о хороших деловых отношениях с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, добавив, что будет скучать по ней как коллеге. Он заявил об этом 5 июня в ходе общения с главами международных информагентств в рамках ПМЭФ

Путин, Меркель и Макрон добиваются мира в Донбассе, а Зеленский выбрал войну © пресс-служба президента Украины / пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк

«Обязательно. Я не знаю, кто будет вместо нее. У нас действительно с Ангелой сложились деловые отношения, и я ее очень высоко ценю», — сказал глава государства, отвечая на вопрос, будет ли он скучать по Меркель, когда она покинет пост.

Путин также назвал Меркель опытным политиком, прямым и надежным человеком, последовательным и умеющим отстаивать свою позицию.

Хотелось бы, чтобы эта же стабильность и надежность присутствовали в деятельности будущего правительства ФРГ в отношениях с Россией, резюмировал президент.

Ранее немецкий политолог Александр Рар отмечал, что если канцлером Германии станет кандидат от ХДС/ХСС Армин Лашет, он будет выстраивать прагматичную политику и попытается договориться с Россией как минимум по экономическим вопросам.

Если же страну возглавит кандидат от партии «зеленых» Анналена Бербок, то она будет зацикливаться на идеологии «прав человека», и может разрушить российско-германские отношения, считает эксперт.