Сегодня в информационном пространстве обсуждается тезис о том, что Китай проводит тщательную дипломатическую разведку в Закавказье. Регион привлекает внимание Пекина как важный участок в его стратегии «Пояс и Путь». В то же время в странах Средней Азии опасаются попасть в долговую и политическую зависимость от Китая.
Китай вообще растет, и его рост на Южном Кавказе мало чем отличается от его роста в других регионах мира, это может касаться России (по крайней мере тех ее частей, которые не граничат с Китаем), это касается Белоруссии, констатировал эксперт.
«Средняя Азия серьезно отличается от Южного Кавказа. Средняя Азия — это регион, в котором Китай очевидным образом наращивает свою экономическую экспансию. Наиболее выпукло это видно по примеру Таджикистана. В Центральной Азии боязнь Китая хотя и обладает признаками фобии, она имеет реальное обоснование. Потому что это гигантское образование во всех смыслах этого слова», — указал Искандарян.
В целом Южный Кавказ не является объектом пристального внимания КНР, но вообще Китай переживает период превращения из региональной державы в глобальную, и в этом смысле он увеличивает свое влияние, в том числе и в Закавказье, резюмировал политолог.
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