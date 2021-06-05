Рост влияния Китая в плане экономики на Южном Кавказе есть, но он примерно такой, как везде. Об этом рассказал директор Института Кавказа (Ереван) Александр Искандарян в интервью изданию Украина.ру

Александр Искандарян: кто он © Sputnik /Asatur Yesayants / Sputnik /Asatur Yesayants / Перейти в фотобанк

Китай вообще растет, и его рост на Южном Кавказе мало чем отличается от его роста в других регионах мира, это может касаться России (по крайней мере тех ее частей, которые не граничат с Китаем), это касается Белоруссии, констатировал эксперт.

«Средняя Азия серьезно отличается от Южного Кавказа. Средняя Азия — это регион, в котором Китай очевидным образом наращивает свою экономическую экспансию. Наиболее выпукло это видно по примеру Таджикистана. В Центральной Азии боязнь Китая хотя и обладает признаками фобии, она имеет реальное обоснование. Потому что это гигантское образование во всех смыслах этого слова», — указал Искандарян.

В целом Южный Кавказ не является объектом пристального внимания КНР, но вообще Китай переживает период превращения из региональной державы в глобальную, и в этом смысле он увеличивает свое влияние, в том числе и в Закавказье, резюмировал политолог.

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