Европа понимает, что дальнейшее давление на Россию вредно и бессмысленно для самой Европы. Поэтому возможно, что в ближайшее время и Украина станет вести менее конфронтационную политику. Об этом рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец в интервью изданию Украина.ру

Алексей Зубец: кто он © скриншот с видео ОТР Владимир Зеленский заявил, что финансирование украинской армии станет невозможным после ввода в строй газопровода «Северный поток 2». Позднее президент России Владимир Путин заявил, что власти Украины должны направлять денежные средства на развитие экономики и улучшение жизни людей, а не на содержание армии.

Европейские власти объяснят Киеву, что так дело не пойдет, и что война им не нужна, считает эксперт.

«Европа не готова оплачивать демонстративную и махровую русофобию. И главная ошибка Украины времен Майдана состоит в том, что она переоценила стоимость русофобии как товара. За нее платить серьезных денег Украине не думают», — указал Зубец.

По его мнению, США, для того чтобы решить проблемы с Китаем, нужен мир с Россией. А для того чтобы был мир с Россией, Украина должна пойти на определенные уступки.

Исходя из этого, Зеленский как политик, выражающий американские интересы, постепенно откажется от откровенной русофобии, и мы можем увидеть какое-то улучшение отношений с Украиной в ближайшее время, заключил собеседник издания.

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