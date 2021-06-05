Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что финансирование украинской армии станет невозможным после ввода в строй газопровода «Северный поток 2». Позднее президент России Владимир Путин заявил, что власти Украины должны направлять денежные средства на развитие экономики и улучшение жизни людей, а не на содержание армии.
Европейские власти объяснят Киеву, что так дело не пойдет, и что война им не нужна, считает эксперт.
«Европа не готова оплачивать демонстративную и махровую русофобию. И главная ошибка Украины времен Майдана состоит в том, что она переоценила стоимость русофобии как товара. За нее платить серьезных денег Украине не думают», — указал Зубец.
По его мнению, США, для того чтобы решить проблемы с Китаем, нужен мир с Россией. А для того чтобы был мир с Россией, Украина должна пойти на определенные уступки.
Исходя из этого, Зеленский как политик, выражающий американские интересы, постепенно откажется от откровенной русофобии, и мы можем увидеть какое-то улучшение отношений с Украиной в ближайшее время, заключил собеседник издания.
Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.