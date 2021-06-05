Бизнесмен Игорь Коломойский и бывший президент Украины Петр Порошенко соответствуют критериям, по которым они попадают в реестр олигархов, предусмотренный законопроектом «об олигархах». Об этом сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська 5 июня в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера»

Кто в олигархи крайний? Как на Украине будут зачищать оппозиционные СМИ © пресс-служба президента Украины / пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк Владимир Зеленский внес в Верховную Ваду законопроект «об олигархах», который дает право СНБО принимать решение о признании олигархом и ведение в специальный реестр. Попавшим в этот список нельзя будет финансировать политические партии и покупать объекты большой приватизации. Одним из критериев для признания олигархом стало значительное влияние на СМИ.

Как пояснил глава ведомства, в законе указано, что, если твой бизнес-партнер, с которым ты совладелец предприятия, является чиновником или народным депутатом, ты можешь оказывать влияние на политическую жизнь.

«Партнеры Коломойского официально в Верховной раде есть, и не один. Поэтому господин Коломойский точно подпадает. Истерики понятны, потому что "Европейская солидарность" осознает, что их лидер тоже автоматически подпадает по всем критериям в реестр», — заявил Малюська.

В свою очередь Коломойский ранее заявлял, что готов попасть в реестр олигархов, однако переживает, что ему там может стать «одиноко». Олигарх подчеркнул, что от своих активов, в том числе в медиапространстве, отказываться не намерен, тем более ничего не собирается «продавать под дулом пистолета».