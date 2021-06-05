Россия в своем противостоянии с Европой находится в ситуации осени 1944 года, когда Вторая мировая война идет еще далеко от Германии, но всем уже понятно, что СССР победил по объективным причинам. Об этом рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец в интервью Украина.ру

Алексей Зубец: кто он © скриншот с видео ОТР Джен Псаки сообщала, что Байден на встрече с Путиным обсудит стратегическую стабильность, Украину и Белоруссию. В свою очередь, замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что не готов комментировать содержательную сторону подготовки саммита, но многие идеи находятся в работе.

И политическим аналитикам, и экономистам понятно, что Россия победила, но эта победа пока не оформлена, констатировал эксперт.

«Россия сумела противостоять давлению, которое на нее оказывалось с 2014 года. Можно сколько угодно вводить санкции, но это ни к чему не приведет, и возникает вопрос, зачем это надо. И Запад, и США готовы сегодня искать дорогу к примирению, и одной из таких попыток как раз-таки станет встреча Путина с Байденом», — указал Зубец.

С Европой можно и нужно договариваться, потому что она понимает, что дальнейшее давление на Россию вредно и бессмысленно для самой Европы, заключил собеседник издания.

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