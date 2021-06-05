На среду, 16 июня, в Женеве запланирован саммит РФ — США. Официальный представитель Белого дома Джен Псаки сообщала, что Байден на встрече с Путиным обсудит стратегическую стабильность, Украину и Белоруссию. В свою очередь, замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что не готов комментировать содержательную сторону подготовки саммита, но многие идеи находятся в работе.
И политическим аналитикам, и экономистам понятно, что Россия победила, но эта победа пока не оформлена, констатировал эксперт.
«Россия сумела противостоять давлению, которое на нее оказывалось с 2014 года. Можно сколько угодно вводить санкции, но это ни к чему не приведет, и возникает вопрос, зачем это надо. И Запад, и США готовы сегодня искать дорогу к примирению, и одной из таких попыток как раз-таки станет встреча Путина с Байденом», — указал Зубец.
С Европой можно и нужно договариваться, потому что она понимает, что дальнейшее давление на Россию вредно и бессмысленно для самой Европы, заключил собеседник издания.
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