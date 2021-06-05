В информационном пространстве Кавказа есть особые ожидания от саммита между Москвой и Вашингтоном, но сколь-нибудь серьезных изменений в политике США, России или в их совместных действиях в отношении Южного Кавказа вряд ли стоит ожидать. Об этом рассказал директор Института Кавказа (Ереван) Александр Искандарян в интервью изданию Украина.ру

Александр Искандарян: кто он © Sputnik /Asatur Yesayants / Sputnik /Asatur Yesayants / Перейти в фотобанк Джен Псаки сообщала, что Байден на встрече с Путиным обсудит стратегическую стабильность, Украину и Белоруссию. В свою очередь, замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что не готов комментировать содержательную сторону подготовки саммита, но многие идеи находятся в работе.

Опосредованно есть динамика отношений России с Турцией и США с Ираном, и это уже может привести и приводит к некоторым изменениям на Южном Кавказе, но напрямую связывать их с конкретной встречей все же нельзя, отметил эксперт.

По его мнению, основной проблемой для Соединенных Штатов является Китай, причем воспринимается он таким образом при разных администрациях, и отличается это лишь стилистикой.

«Что касается России, то тут есть довольно сложное сочетание присущих демократам морализаторских тенденций во внутренней политике, которые влияют на внешнюю политику тоже, и попыток сбалансировать некий модус взаимоотношений с Россией», — указал Искандарян.

Если же говорить об Армении, то вектор политики Еревана будет оставаться примерно такой же, но качество этой внешней политики, каким образом это будет оформляться, и кто это будет осуществлять — зависит от результатов выборов, добавил политолог.

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